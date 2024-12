Bundesliga live: So steht es bei LASK gegen die Austria

Teil zwei des Städte-Duells Wien gegen Linz: Nach dem überraschenden Sieg von BW Linz gegen Rapid sind die anderen beiden Vereine dran. Die Austria will ihren Höhenflug fortsetzen, jagt auswärts gegen den LASK den achten Pflichtspielsieg in Folge. Die Linzer hingegen wollen nach der bitteren Niederlage in der Conference League gegen Banja Luka am Donnerstag zurück auf die Siegerstraße.