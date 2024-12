Salzburg zieht Reißleine: Neuer Sportchef aus Deutschland

Red Bull Salzburg verpflichtet Rouven Schröder als neuen Geschäftsführer Sport. Der 49-jährige Deutsche wechselt mit sofortiger Wirkung von RB Leipzig, wo er seit April 2023 als Sportdirektor tätig war, in diese bei den Roten Bullen neu geschaffene Position. Der Verein reagiert damit auf die anhaltend schlechten Ergebnisse. In der Liga liegt Salzburg derzeit nur an sechster Stelle und schon 14 Punkte hinter Leader Sturm Graz. In der Champions League schlitterte man zuletzt in Leverkusen in ein 0:5-Debakel.