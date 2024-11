Dose leer: Wer an Salzburgs Krise schuld ist, und was man tun kann

„Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine Nichtleistung von uns“, sagte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner nach dem 0:5-Debakel in Leverkusen. Der einstige österreichische Serienmeister ist nicht wiederzuerkennen, in den Katakomben der BayArena herrschte neben Enttäuschung Rat-, Sprach- und Hilflosigkeit. Drei Pflichtspielniederlagen in Folge, das hat es in Salzburg in den letzten zehn Jahren nicht gegeben. Dass man beim deutschen Doublegewinner verlieren kann, ist klar. Die Art und Weise macht jedoch Sorgen. Große Sorgen.