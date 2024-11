Red Bull geht vor Klopp der Saft aus: Historisches Aus im Europacup

Ob sich Jürgen Klopp das so vorgestellt hat? Die Legende des FC Liverpool wird nach einer persönlichen Auszeit am 1. Jänner als Oberboss für die weltweiten Aktivitäten von Red Bull in allen Fußball-Fragen übernehmen. Natürlich schaut sich der Kulttrainer bereits jetzt die Spiele der RB-Teams an, besonders jene der nominellen Top-Teams – also von Leipzig und Salzburg.