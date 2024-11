Nach Debakel in Leverkusen: "Das macht Salzburg in Europa lächerlich"

"Ich glaube, sie haben einfach nicht ihren besten Tag erwischt", mutmaßte Leverkusens Jungstar Florian Wirtz sichtlich überrascht über die schwache Leistung der Salzburger. Da wird dem Doppeltorschützen nach der 0:5-Blamage des österreichischen Vizemeisters keiner widersprechen, auch nicht Salzburgs Verteidiger Samson Baidoo: "Wir haben uns am Anfang selber in die Scheiße gespielt. So eine Mannschaft nutzt das schnell aus. Wir waren in den ersten 20 Minuten nicht mutig, nicht zu 100 Prozent auf das Spiel fokussiert. Der Gegner war in allen Belangen und in allen Phasen einfach besser."