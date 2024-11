Vor SKN gegen Barcelona: Teamchefin Fuhrmann über die Kraft des Fußballs

Genau, es muss mit ihren Arbeitgebern abgeklärt sein. Meine beiden Assistenztrainer sind Michael Brownlow, Cheftrainer in der Akademie St. Pölten, und Clemens Zulehner, der sportlicher Leiter der Akademie Ried ist. Auch zwischen den Länderspielen müssen sie für das Frauen-Nationalteam Dinge aufarbeiten. Das ist immer eine Challenge, weil ich auf sie nur beschränkt Zugriff habe, verständlicherweise. Vorgespräche etc. können oftmals nur online stattfinden. Das ist einfach nicht dasselbe. Ich wünschte, auch da können wir jetzt die nächsten Schritte machen.

Wir haben vom Erfolg des Teams 2022 mit der EM in England profitiert, konnten unsere personellen Ressourcen laufend erhöhen. Die Anzahl an Personen, die mich im sportlichen Bereich unterstützen, wurde den Männern einigermaßen angeglichen. Aber wir haben das Riesenthema, dass sie nur zu den Länderspielterminen zur Verfügung stehen.

Es scheitert oft daran, dass es in gewissen Regionen kaum Möglichkeiten für Mädchen gibt, Fußball zu spielen. Auch wenn der ÖFB in den letzten Jahren viel getan hat, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber wir sind auch von den Vereinen abhängig. Grundsätzlich hätte ja jedes Mädchen die Möglichkeit, mit Burschen zu spielen. Dann geht es aber oft um infrastrukturelle Themen: Wo zieht sich das Mädchen um? Wo kann das Mädchen duschen? Et cetera. Und da braucht es das Bewusstsein und die Hilfe aller, um möglichst jedem Mädchen, das Fußball spielen möchte, das auch zu ermöglichen.

Sie sprechen da von der Infrastruktur an der Basis. Wie sieht es mit jener an der Spitze aus? Wir stehen bei diesem Interview gerade in der Generali Arena – wie wichtig ist es, dass das Team in guten Stadien spielen kann?

Ich glaube, was die Breite betrifft, ist es wichtig, erst einmal die Mädchen zum Fußball zu bringen. Im Jugendalter kommt dann der Cut, wo es darum geht, diese Mädchen dann auch dabei zu halten. Was auf jeden Fall total zieht, sind die großen Vereine – Austria, SK Rapid oder Red Bull Salzburg. Die haben einfach eine Magnetwirkung, sodass sich auch Mädchen für den Fußball entscheiden. Und klar – wenn wir in tollen Stadien spielen, dann hat das schon noch einmal eine Zugkraft, ganz sicher.