0:7 bei Barcelona: Eine Lehrstunde auf höchstem Niveau für St. Pölten

Ein Donnerwetter ging am Dienstag über Barcelona nieder. Stundenlang regnete es. Aber mit dem Einlauf des besten Frauen-Teams der Welt im Estadi Johan Cruyff, direkt neben der Talenteschmiede La Masia, war alles vorbei. Ganz so, als sollte der doppelten Weltfußballerin Aitana Bonmati und ihren Kolleginnen der passende Rahmen für die Partie in der Champions League gegen den SKN geboten werden.

Die Abfuhr der arg dezimierten St. Pöltnerinnen erinnerte an das 9:0 von Barça gegen Hammarby. Es wurde am Ende ein 0:7 (0:5) für Österreichs Serienmeister. Trainerin Liese Brancao hatte ihr an sich geliebtes 4-3-3 aufgegeben, um nach dem Ausfall von drei Stammverteidigerinnen kompakter und tiefer verteidigen zu können. „Und weil uns sonst die Kraft ausgehen würde.“