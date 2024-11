SKN St. Pölten gegen FC Barcelona: Zu Besuch bei den Besten der Welt

Am Weg zur größtmöglichen Hürde im Frauenfußball musste improvisiert werden. Eben in Barcelona gelandet, war vor dem Flughafen vom Team-Bus Richtung Hotel nichts zu sehen. Der Anruf beim Chauffeur ergab, dass der Katalane seine Muttersprache spricht, zur Not auch ein paar Worte Spanisch, aber sicher nicht Englisch oder gar Deutsch.

SKN-Trainerin Liese Brancao übernahm das Telefonat und beendete die kurzfristige Verzweiflung in der St. Pöltner Reisegruppe.