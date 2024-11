Jenni Hermoso ist eine schlagfertige Person. Sie ist Fußball-Weltmeisterin , ihren muskulösen Körper zieren unzählige Tattoos. Wenn Jenni Hermoso über diesen Kuss – und alles, was danach kam – spricht, kommen ihr immer noch die Tränen.

Kaum jemand kam im Sommer 2023 an den Bildern vorbei: Jubel in Sydney nach dem Fußball-WM-Finale der Frauen . Nach Monaten des Streits, der Aussprachen, der Streiks und Rücktritte hatten die Spanierinnen erstmals den ersehnten WM-Pokal geholt.

Der damalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales , war emotionalisiert. Zunächst griff er sich neben der spanischen Königsfamilie stehend zwischen die Beine, jubelnd kam er aufs Feld, hob Spielerinnen auf seine Schultern – und bei der Siegerehrung legte er seine Handflächen an den Kopf Jenni Hermosos und küsste sie auf die Lippen.

Zerrüttetes Team

Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte. So nennt es die Streaming-Plattform Netflix. In einer neuen Dokumentation erzählen Spielerinnen und Journalistinnen, wie es zu dem Eklat kam und was hinter den Kulissen passiert war. Dort teilen Spielerinnen ihre Erinnerungen, welcher Kampf diesem Titel und diesem Kuss bereits vorausgegangen war.

Denn nicht alle, die bei dem größten Erfolg des spanischen Frauen-Nationalteams dabei sein sollten, waren dabei. Monate vor der Endrunde in Australien und Neuseeland hatten 15 Spielerinnen erklärt, nicht für das Nationalteam von Teamchef Jorge Vilda zur Verfügung zu stehen, weil die Situation ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit schade.