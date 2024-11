Wie Whoopi Goldberg weltweit Frauensport sichtbar machen will

„Ich starte den ersten Frauensport-Sender“, sagte Whoopi Goldberg diese Woche in der weltbekannten Tonight-Show bei Jimmy Fallon und sorgte damit in der Sportwelt für Aufsehen.

Der Sender AWSN (= all women sports network) soll ein „Zuhause für Sport der Frauen“ sein, sagt der ehemalige Hollywood-Star, „weltweit“, fügt Goldberg hinzu.