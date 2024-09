Warum der ORF trotz geringer Einschaltquoten auf Frauenfußball setzt

Frauenfußball ist – auch global gesehen – eine der am stärksten wachsenden Sportarten. Die Anzahl der aktiven Spielerinnen steigt ebenso wie das Interesse des Publikums sowie – erfreulicherweise – auch die Qualität der Matches und der Frauenfußball-Veranstaltungen. Es ist aus unserer Sicht vorteilhaft, dass immer mehr Klubs aus dem professionellen Männer-Fußball auch Frauenteams gründen und mehr Spiele der Frauen in bundesligatauglichen Stadien stattfinden.

Wie hoch sind die Einschaltzahlen?

Die Nutzungszahlen für Frauenfußball steigen grundsätzlich, sind aber auch immer erfolgsabhängig. Speziell bei den Übertragungen der Frauen Bundesliga versuchen wir mit dem ÖFB und den Klubs einen fixen Sendeplatz am Sonntag um 12:45 Uhr in ORF Sport+ zu etablieren – das gelingt aufgrund von anderen Sportveranstaltungen nicht immer und tritt bisweilen auch in Konkurrenz mit Sportübertragungen in ORF1.

Und unser Ziel ist auch, dass möglichst alle Klubs in diesen Liveübertragungen abgebildet werden, immer mit Beachtung der jeweiligen redaktionellen Wertigkeit. Durchschnittlich erreichen die Liveübertragungen in ORF Sport+ zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauerinnen.