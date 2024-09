Nach 125 Jahren: Frauen-Team von Rapid startet mit einem Kantersieg

Die lange Vorbereitungsphase seit vergangenen Herbst mit vielen Testspielen hat sich ausgezahlt: Das erste Pflichtspiel in der Wienerliga brachte einen Kantersieg .

125 Jahre nach der Vereinsgründung ist Rapid in den Frauenfußball gestartet .

Zur Pause stand es 5:0 , am Ende jubelte die Rapidlerinnen vor 280 Zuschauern über ein lockeres 11:0 .

Das Ziel des Teams von Trainerin Katja Gürtler ist klar der Meistertitel und der Aufstieg in die 2. Liga.

Erstes Heimspiel in einer Woche

In einer Woche wird erstmals in Hütteldorf gekickt. Auf dem Platz West 1 neben dem Allianz Stadion ist am Sonntag (18 Uhr) Mariahilf zu Gast.