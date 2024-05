Austria-Stürmerin Alisa Ziletkina: Teenager mit Torriecher

Schule, Training, Cupfinale. Alisa Ziletkina ist 17 und besucht die siebente Klasse im Ballsportgymnasium in Wien. Ganz nebenbei schießt sie Tor um Tor, als Joker bei der Wiener Austria und in den ÖFB -Nachwuchsauswahlen.

Austria Wien im Cupfinale

Vier Tage später stehen die Wienerinnen im Cupfinale gegen SKN St. Pölten in der Ergo Arena in Wiener Neustadt (9. Mai, 14 Uhr/live ORF1). Rund 1.500 Tickets sind bis dato verkauft. Doppelt so viele wie im Vorjahr, viermal so viele wie 2022.

„Im Frauenfußball hat sich einiges entwickelt in den letzten Jahren“, sagt Ziletkina. In Österreich nicht so sehr wie etwa in England, wo die 17-Jährige vielleicht irgendwann mal spielen will, aber dennoch: „Es wird uns Spielerinnen mehr geboten, wir spielen öfter im Stadion, Matches sind live zu sehen.“