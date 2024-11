ÖFB-Sponsor: "Dann muss man das Engagement überdenken"

Klaus Mitterdorfer möchte am Freitag Nägel mit Köpfen machen. Der ÖFB-Präsident will die Trennung von den beiden Geschäftsführern Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold vollziehen und wie berichtet Silvia Kaupa-Götzl als neue CEO bzw. neue Generalsekretärin bestellen. Die 50-Jährige sei ihm empfohlen worden, so Mitterdorfer. Von wem, sagte er nicht. Demzufolge war nicht einmal ein Headhunter im Einsatz.

Kaupa-Götzl jedenfalls schied trotz Vertragsverlängerung im Vorjahr vor einigen Monaten als Vorständin bei der ÖBB Postbus aus. Zuvor hatte ein eMail der Managerin die ÖBB 16,7 Millionen Euro an Wettbewerbsstrafe gekostet (der KURIER berichtete).