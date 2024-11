Machtkampf im ÖFB: Das verhängnisvolle Mail der Ex-ÖBB-Managerin

Wenn der umstrittene ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer am Freitag auf der außerordentlichen Präsidiumssitzung seine Kandidatin vorstellen wird, dürfte ihr Auftritt gelingen. So sehr die 50-jährige, langjährige ÖBB- und Postbus-Managerin während ihrer Karriere polarisierte, so unbestritten sind ihre Präsentations-Qualitäten.