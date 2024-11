Rangnick über ÖFB-Boss Mitterdorfer: "Wir haben gar kein Verhältnis"

"Ich war selten zufriedener, seit ich Teamchef bin, als heute. Wir haben ein herausragendes Spiel gemacht über 70 Minuten", sagte Ralf Rangnick nach dem 1:1 in der Nations League gegen Slowenien. "Das war ein Klassenunterschied in allen Belangen. Wir hatten Chancen für fünf, sechs, sieben Tore. Das einzige, was am Ende nicht gestimmt hat, war das Ergebnis."

Das sportliche Fazit des Teamchefs viel klar aus nach dem Remis zum Abschluss des Jahres. Vorbei ist es für den ÖFB damit aber vorerst nur aus sportlicher Sicht für dieses Jahr. Denn auf Funktionärsebene geht es erst richtig los in der kommenden Woche.