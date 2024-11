Ob Sport, Wirtschaft oder Politik: Lernen von Rangnicks Team

Stellen Sie sich vor, Mark Zuckerberg käme nach Österreich, weil er am hiesigen Wirtschaftsstandort Potenzial ortet und ein neues Projekt im Online-Handel starten will. Allerdings: Lokale Entscheidungsträger verzichten und sagen: Nein danke , wir haben Kaufhaus Österreich.

So in etwa verhält es sich gerade im österreichischen Fußball , der sich im Aufwind befindet. 48.000 Menschen kamen am Sonntag ins Ernst-Happel-Stadion , um das Nationalteam spielen zu sehen. Nicht etwa gegen Deutschland oder Italien, sondern gegen Slowenien . Das EM-Achtelfinale gegen die Türkei haben im Juli 2,4 Millionen Menschen verfolgt.

Der Grund für dieses Interesse ist schnell erklärt: Zu einer guten Generation von Spielern gesellt sich seit nunmehr zweieinhalb Jahren ein Trainer, von dessen Format sich zuvor noch keiner hierher verirrt hat. Dessen Projekt schien vergangenen Mai zu enden. Allerdings: Ralf Rangnick hat ein Angebot des FC Bayern München abgelehnt. Er hätte dort das Zehnfache seines ÖFB-Gehalts (rund 1,5 Millionen Euro) verdient und in der Champions League gespielt. Stattdessen hat er unlängst 14-jährige Kinder in Leithaprodersdorf und Horn trainiert, weil er sich mit Leib und Seele dem Projekt in Österreich verschrieben hat.

Er denkt groß, ist mit einem Remis gegen den Weltmeister nicht zufrieden und nutzt seine Strahlkraft, um Politiker vom Bau eines Stadions zu überzeugen, von dem er selbst nicht mehr profitieren würde. Er will Nachhaltiges schaffen, das noch lange nach seiner Ära Bestand haben soll. Dort, wo Rangnick Mitstreiter findet, ist der Progress kaum aufzuhalten. In der Nationalmannschaft etwa, die zu mehr geworden ist als zu einer Truppe, die den Fußball-Großmächten das Fürchten lehrt. Österreichs Team mit Vorfahren aus Kenia, Ghana, Nigeria oder Serbien ist ein Paradebeispiel für Integration und ein Synonym einer bunten Gesellschaft, die durch das Leistungsprinzip immer stärker werden will. Sie tritt geschlossen auf und positioniert sich gegen Fremdenhass und die Spaltung unserer Gesellschaft. Sie animiert die Jugend zur Bewegung in einem Land, in dem jeder dritte Neunjährige übergewichtig ist.