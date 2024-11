Fussballreisen: Warum legale Tickets für Top-Spiele so schwer zu bekommen sind

Reden wir über Fußball. Und Reisen. Denn Fans sind heutzutage nicht etwa nur an einem Kultklub interessiert, sondern wollen Stadt und Kultur entdeckten, weiß Christian Pramberger. Mit Fussballreisen.com bringt er Fans in Städte und Stadien. Im KURIER Talk spricht er über Fankurven, Spielabsagen und heiß begehrte Tickets für internationale Top-Spiele.

KURIER: Was ist eine Fußballreise?

Christian Pramberger: Wir bringen Fans zu den größten Vereinen in Europa. Wir sind kein Tickethändler, sondern bieten eine gesamte Reise an. Angenommen, Sie möchten nach Barcelona, um ein Spiel zu sehen: Dann organisieren wir Flug, Airport-Transfer, Hotel und, ganz entscheidend, – eine offizielle Eintrittskarte. Es ist ein Gesamtpaket.

Schauen sich Fans auch etwas in den Städten an?

Definitiv. Unsere Reisen sind immer vier Tage, drei Nächte. Etwa Freitag Anreise, Montag Rückreise. Dazwischen ist Zeit für Sightseeing, Kultur und Shopping. Natürlich ist es fußballlastig. Neben dem Matchticket ist oft eine Stadiontour dabei, wo man hinter die Kulissen, etwa in die Kabine, schaut. Wir bieten auch Stadttouren an. Beliebt in Barcelona: die Tapas-Tour.