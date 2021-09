ÖFB-Team gegen Schottland: Projekt Schadensbegrenzung

Wie viele Zuschauer werden am Dienstag gegen die Schotten erwartet?

Die EURO-Euphorie ist längst abgeflaut, wenn man die Verkaufszahlen betrachtet. 15.000 Karten wurden im Vorfeld abgesetzt, die Kulisse im großen Happel-Oval wird somit nicht die stimmungsvollste sein. Man kann dadurch Rückschlüsse ziehen auf die Attraktivität des Teams, jedoch dürfte auch das unsichere Gefühl wegen Corona eine Rolle spielen.

Warum steht der Impfbus vor dem Stadion?

Weil man bei dieser Gelegenheit den Zuschauern eine niederschwellige Gelegenheit geben möchte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Dabei bräuchte die Mannschaft selbst eine Mutinjektion.

Wie steht es um die WM-Chancen im Falle einer Niederlage?

Einen Umweg in die Wüste gibt es noch, selbst wenn man nicht zumindest Zweiter wird in der WM-Qualifikationsgruppe. Österreich hat 2020 in der Nations League die Gruppe 1 in der Division B gewonnen und kann es so als Gruppensieger ins WM-Play-off schaffen. Hier kämpfen im März 2022 die zehn Zweitplatzierten aus der WM-Qualifikation und die beiden besten Gruppensieger aus der Nations League, die nicht schon qualifiziert sind, um die verbleibenden drei Tickets für die WM in Katar.