Teamchef am Ende: Wieso der ÖFB einen Neustart braucht

Fodas Umgang mit den Spielern wirkt bedenklich. In Israel steht plötzlich Posch in der Startelf, der bei der EURO noch vierter Innenverteidiger und stets auf der Tribüne war. Lienhart wird links liegen gelassen. In der Halbzeit macht er Dragovic, der vor zwei Monaten noch eine starke EM gespielt hat und nicht zufällig mit 95 Länderspielen der routinierteste Teamspieler ist, wegen eines individuellen Fehlers zum Bauernopfer.