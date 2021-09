ÖFB-Noten nach dem 2:5-Debakel: Ein Versagen von hinten bis vorne

Nur Rang eins bedeutet das Ticket für die Endrunde in Katar, der Zweite tritt im Play-off an. Im März 2019 hatte man in der EM-Quali in derselben Arena ein 2:4 bezogen. Die vom Ex-ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner gecoachten, weiterhin zweitplatzierten Israelis durften hingegen jubeln.

Der KURIER verteilt auch nach dem Debakel in Israel Noten an die ÖFB-Spieler. Es handelte sich dabei um ein kollektives Versagen, das auch den Teamchef miteinbezieht.

Daniel Bachmann: Note 3

Auch wenn es bei fünf Gegentreffern eigenartig anmuten möchte, so war der Tormann Österreichs geringstes Problem. Eine Schuld trifft ihn nicht wirklich.