Happel, Baric, Herzog und Co.: Was Israel mit Österreich verbindet

Am 27. Oktober 2001 galt Österreich in Tel Aviv im WM-Quali-Spiel als Außenseiter. Gleich acht Stammspieler (darunter der heutige Rapid-Trainer Didi Kühbauer sowie Sky-Analytiker Walter Kogler) hatten Teamchef Otto Baric ( 13.12.2020/Corona) wegen Terrorbedenken abgesagt. Ohne sie qualifizierte sich eine Verlegenheitself fürs Play-off gegen die Türkei – als Andreas Herzog in Minute 90 per Freistoß zum 1:1 traf. Derselbe Herzog, der 18 Jahre später Israels Teamchef werden sollte.