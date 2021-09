Eine Steigerung muss her: Wie Österreich in Israel gewinnen will

Konzentration wird in der Defensive wie in der Offensive eine wünschenswerte Tugend sein. „Vorne werden wir unsere Chancen bekommen. Die müssen wir dann aber auch verwerten.“ So leicht, wie die Foda’sche Rechnung klingt, ist sie aber nicht, denn an der Chancenverwertung allein liegt es nicht. Vielmehr hat Österreichs Team Probleme dabei, den vermehrten Ballbesitz ernsthaft spielerisch zum Vorteil zu nutzen.