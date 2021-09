Herzog vor ÖFB-Duell mit Israel: "Zahavi ist absoluter Vollprofi"

Zahavi trainiert in Sonderschichten, was ein Stürmer benötigt. „30 Prozent seines Trainings sind Torabschlüsse.“ Ein Zugang, der vielen Talenten im Nachwuchsbereich fehlt, weil er auch oft nicht aufgezeigt wird. „Da geht es um Eigenverantwortung. Wenn ein Stürmer nach dem Mannschaftstraining noch extra in seinem speziellen Bereich arbeiten will, dann werde ich ihn als Trainer nicht aufhalten“, sagt Herzog weiter.