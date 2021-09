Ex-Rapid-Boss als ÖFB-Präsident? Krammer als möglicher Kandidat

Krammer gilt demnach als Kandidat der Vorarlberger. Das Antreten des 61-Jährigen könnte dem Wahlkampf neue Brisanz verleihen. Krammer war von 2013 bis 2019 Rapid-Präsident, er zog sich danach aus privaten Gründen zurück. Ihm folgte Martin Bruckner an der Spitze der Wiener nach.

Ob Krammer dann auch tatsächlich antritt, wird sich spätestens am Montag entscheiden. Da tagt der ÖFB-Wahlausschuss, die Kandidaten werden dann offiziell nominiert. Wenige Tage später folgt dann in Salzburg das erste Hearing, ehe am 17. Oktober der Windtner-Nachfolger endgültig bestimmt wird.