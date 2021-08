Schmid gegen Milletich: Zweikampf um die ÖFB-Präsidentschaft

Gerhard Milletich hat eine weitaus längere Fußballvergangenheit als Schmid. Letztes Jahr trat er nach 27 Jahren als Obmann des SC/ESV Parndorf zurück. Der Klub spielte unter seiner Führung zwei Mal in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Derzeit sind die Parndorfer in der Landesliga ungeschlagen, Milletich richtete den Verein in Richtung Nachwuchsförderung aus, ist noch immer Präsident und wichtigster Geldgeber des Klubs.