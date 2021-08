Schock fürs ÖFB-Team: Lainer und Kalajdzic fallen lange aus

Stefan Lainer hat sich wie befürchtet einen Knöchelbruch zugezogen. Das bestätigte der deutsche Fußball-Bundesligaclub Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Weitere Untersuchungen standen am Sonntag noch an.

Der Rechtsverteidiger war am Samstag bei der 0:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen von Mitchel Bakker kurz vor der Pause im Strafraum folgenschwer gefoult worden.

Damit brachte die zweite Runde der deutschen Fußball-Bundesliga ÖFB-Teamchef Franco Foda gleich zwei schlechte Nachrichten.

Er muss für die bevorstehenden Spiele in der WM-Qualifikation nicht nur auf Lainer, sondern auch auf Stürmer Sasa Kalajdzic verzichten. Der Stuttgart-Torjäger Kalajdzic hatte am Freitag beim 0:4 beim RB Leipzig eine Schulterverletzung erlitten.