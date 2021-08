Neuer ÖFB-Präsident: Roland Schmid wird als Kandidat gehandelt

Es war ein gutes Gespräch. Wenn beide Seiten dies bestätigen, dann dürfte es tatsächlich so gewesen sein. Wolfgang Bartosch, der Vorsitzende des Wahlausschusses, der über den künftigen ÖFB-Präsidenten entscheiden wird, hatte am Freitag eine intensive Unterredung mit Roland Schmid.

Der Unternehmer (ImmoUnited) hatte einst als Präsidentschaftskandidat bei Rapid Wien gegen Martin Bruckner den Kürzeren gezogen und sein Fußball-Engagement in Folge mit einem finanziellen Wechselpass von Hütteldorf nach Döbling verlagert. Als Sponsor unterstützt der in Klosterneuburg wohnhafte Schmid die Vienna, er will sich mit den Blau-Gelben in die Bundesliga und den Profi-Kick dribbeln.