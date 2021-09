ÖFB-Teamchef Foda: "Der Trainer ist für alles verantwortlich"

Am Dienstag hat das österreichische Nationalteam die Chance auf Schadensbegrenzung nach dem 2:5 in Israel am Samstag. Noch ist Platz zwei in der Qualifikationsgruppe hinter dem enteilten Favoriten Dänemark möglich. Dafür benötigt man am Dienstag in Wien gegen Schottland allerdings in jedem Fall drei Punkte.

Die Frage nach seinem Verhältnis zu den Spielern nach etlichen kritischen Medienberichten beantwortete Foda gelassen: "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft." Auch dass sich die Kritik in erster Linie an sein Tun und Handeln richtet, nahm der Deutsche am Montag (zumindest nach außen hin) gelassen. "Es gehört zu unserem Business dazu, dass es auch solche Stimmungsschwankungen gibt. Der Trainer ist für alles verantwortlich."