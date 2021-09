Viele Fans haben die Schlagzeile aus dem Vorjahr im Hinterkopf, dass Franco Foda Österreichs Teamchef mit dem besten Punkteschnitt sei. 2,07 Punkte waren im Oktober 2020 beeindruckend. Doch dann kam das Jahr 2021 – bisher hat das Team in elf Spielen 14 Punkte geholt, das sind 1,27 im Schnitt. Damit wird Fodas Gesamtbilanz auf 1,88 Punkte gedrückt, in absoluten Zahlen sind das 77 Punkte in 41 Spielen.

Foda nähert sich rasant dem Wert seines Vorgängers, Marcel Koller wurde 2017 nach 54 Spielen und 88 Punkten verabschiedet, das sind im Schnitt 1,63 Punkte.

Vor allem das Corona-Jahr 2020 mit nur acht Spielen, aber 19 Punkten – das macht einen Schnitt von 2,375 – war herausragend. Auch das Torverhältnis war beeindruckend – 14:7 Tore. 14 Tore wurden auch 2021 erzielt, aber in drei Spielen mehr.

Die Zahlen nähern sich jenen der Koller-Ära

Im Vergleich zwischen erzielten und erhaltenen Toren sind Foda und Koller fast schon gleich. Unter Foda wurden 1,56 Tore im Schnitt pro Spiel geschossen und 1,05 bekommen. Bei Koller waren es 1,5 geschossene und 1,07 erhaltene Tore.

Foda startete als Teamchef im Jahr 2017 mit einem 2:1 gegen Uruguay.

Die Entwicklung des Punkteschnitts unter Foda: 2,0 (2018), 1,9 (2019), 2,375 (2020), 1,27 (2021).

Die Entwicklung des Torschnitts unter Foda: 1,36 (2018), 1,9 (2019), 1,75 (2020) und 1,27 (2021).

Die Entwicklung des Gegentorschnitts unter Foda: 0,72 (2018), 0,9 (2019), 0,88 (2020) und 1,63 (2021).