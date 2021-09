ÖFB-Sportchef Schöttel: "Verhältnis Foda und Team ist sehr gut"

Am Tag nach dem 2:5 in Israel nahm auch Österreichs Sportdirektor Peter Schöttel Stellung. „Wir sind schon alle sehr niedergeschlagen. Für mich war das ein Dé·jà-vu, ich bin auf der Tribüne gesessen und an das Spiel vor zwei Jahren erinnert worden“, sagte der Wiener.

Aus Schöttels Sicht hätten beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag gehabt. „Der Unterschied war, dass die Israelis das mit einer Vehemenz genutzt haben, die wir nicht hatten.“

Es seien viele Dinge zusammengekommen, die man nur schwer erklären könne, so Schöttel. „Jetzt stehen wir verdattert da.“ Wie schon David Alaba nach dem Spiel gibt der Wiener zu, dass man den Schwung aus der EURO nicht mitnehmen konnte. „Das ist ein Rückschlag, der für mich komplett unerwartet gekommen ist.“