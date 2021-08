Neo-Austria-Vorstand Krisch: "Wir haben uns den Ruf kaputtgemacht"

Nein, das glaube ich nicht. Es wäre vermessen zu glauben, dass wir nach drei Monaten in einer stabilen Situation sind. Wir fangen bei Null an. Überraschend für mich war, dass manche Basics nicht wie gewünscht vorhanden sind. Wie eine konkrete Aufgabenbeschreibung für gewisse Posten. Es gibt bei der Austria sehr viele gute Dinge, aber wir müssen eine Struktur hineinbringen und an einigen Stellschrauben massiv drehen, wie beispielsweise Fan- und Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir in den letzten Jahren versagt. Wir sind bei den jungen Menschen bis 26 Jahren völlig weg vom Markt. Da muss etwas geschehen. Wir haben uns den Ruf konsequent kaputtgemacht.