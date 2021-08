7:1-Heimsieg gegen Ried: Meister Salzburg marschiert weiter

Später Ausgleich in Wien

„Wir brauchen so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis.“ Austria-Trainer Manfred Schmid wurde nicht von seinen Spielern erhört, am Ende reichte es gegen die WSG aus Tirol nur zu einem 1:1. „Es geht um die Basics, um die Bereitschaft zum Leiden.“ Diese Forderung des Trainers erfüllten die Spieler durchaus. Nur an der Verwertung der vorhandenen Chancen haperte es.

Die Wiener waren durchaus um gute Offensivaktionen bemüht und hatten in der ersten Hälfte wirklich gute Möglichkeiten zur Führung durch Pichler, Grünwald oder Schoissengeyr, der einen Kopfball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte. Unmittelbar vor der Pause gab der VAR ein Handspiel von Ivkic im Strafraum, eine vertretbare Entscheidung. Vrioni verwertete den Elfmeter zum 1:0 für die Tiroler, die mehr im Ballbesitz waren.

Nach dem Wechsel versuchte die Austria den Schock abzuschütteln und etwas mehr Druck zu erzeugen. Lange Zeit fehlte es aber vor dem gegnerischen Tor an Genauigkeit, Präzision und Durchschlagskraft. Ein Schuss von Fitz zischte hauchdünn über die Latte, Fischer traf die Stange. Der eingewechselte Djuricin scheiterte aus kurzer Distanz wie einmal mehr Schoissengeyr.

Der Ausgleich der Wiener kam unter Tiroler Mithilfe zustande, als Djuricin ein Missverständnis zwischen Goalie Ozegovic und Behounek zum 1:1 nützte (80.). Zu mehr reichte es für die Veilchen gegen solide Tiroler aber nicht. Immerhin ist man als Neunter die Nummer eins in Wien.