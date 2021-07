Blamage auf Island: Die Wiener Austria fliegt aus dem Europacup

Die Austria ist in der Qualifikation zur Conference League blamabel an Außenseiter Breidablik gescheitert. Die Wiener verloren am Donnerstag das Zweitrunden-Rückspiel auf Island mit 1:2 (0:2), nach dem 1:1 in Wien bedeutete dies das Aus für die Elf von Trainer Manfred Schmid. Kristinn Steindorsson (6.) und Arni Vilhjalmsson (24.) legten für Breidablik in Kopavogur früh vor, Dominik Fitz (68.) schaffte nach Seitenwechsel nur noch den Anschlusstreffer.