Ende der Rapid-Serie: "Wir konnten nie unser Spiel durchziehen"

Nach einem positiven Coronatest bei Ljubicic ist auch fraglich, ob der Neuzugang gegen Famagusta mitwirken kann. Denn bereits am Donnerstag gibt es das Wiedersehen mit den Zyprern, die 2008 den Traum von der Champions League in zwei hitzigen Duellen (3:0, 1:3) beendet hatten. In Hütteldorf wartet das Hinspiel in der 3. Quali-Runde zur Europa League, eine Woche später wird es ein heißes Retourspiel geben.

Chancen 2 und 3

Sollte auch dieses Duell verloren gehen, hat der Vizemeister eine dritte und letzte Chance auf eine Gruppenphase – im Play-off zur neuen Conference League.

Bis dahin wird wohl auch Christopher Dibon zu mehr Spielpraxis kommen. Der Routinier gab ab Minute 58 und nach 14 Monaten Verletzungspause sein Comeback.