Europacup gegen Breidablik: Die Austria glaubt an den Aufstieg

Unmittelbar nach der Landung am Mittwochnachmittag begab sich der violette Tross in die „Corona-Bubble“ und durfte das Hotel nur für das Abschlusstraining im Stadion Kópavogsvöllur in Kopavogur unweit der isländischen Hauptstadt Reykjavík verlassen. Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner durfte die mitgenommenen Laufschuhe nur im Hotel-Gym einem Belastungstest unterziehen, Joggen in der Natur ist strikt untersagt. Trotz aller Hürden nahmen 40 bis 50 Austria-Fans die Reisestrapazen auf sich, um das Team anzufeuern.