Garics über Arnautovic-Transfer: "Ich freue mich auf Marko"

Demnächst möchte Garics, der in Wien Eigentumswohnungen besitzt, auch in Österreich unternehmerisch tätig werden. Unterdessen hat Marko Arnautovic bei Bologna den medizinischen Check absolviert und soll in den kommenden Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen. Für das Testspiel am Freitag gegen Borussia Dortmund kommt er nicht in Frage: Eine offizielle Präsentation des Teamspielers und eine Verkündung der Vertragsunterzeichnung sind noch ausständig.