Ab nach Bologna: Arnautovic-Wechsel nach Italien steht kurz bevor

Der Abschied von ÖFB-Star Marko Arnautovic aus China ist wohl so gut wie fix. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, kehrt der 32-Jährige nach Europa zurück und heuert wie erwartet beim FC Bologna an. Demnach soll Arnautovic bei den Italienern noch am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren und danach einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Dem Transfer voraus gingen zähe Verhandlungen zwischen Shanghai Port und dem Klub aus der Serie A. Arnautovic hat bei den Chinesen eigentlich noch einen Vertrag bis 2022. Die Italiener hatten aber "alles Erdenkliche" getan, um den Österreicher zu verpflichten, wie Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic Ende letzter Woche sagte.