Arnautovic wird in Bologna zum Feinschmecker

Auch andere österreichische Kicker haben bzw. hatten eine Beziehung zu Bologna. So lebt Ex-Teamspieler György Garics mit seine Familie dort, Herbert Prohaska hätte einst in den 80er-Jahren in Bologna landen können. Denn neben den Mailänder Topklubs Inter und AC Milan bekundete damals Bologna Interesse am Austria-Spieler, der Präsident bot stets eine Million Schilling mehr als die Mailänder Vereine. Prohaska entschied sich für Inter, nach Bologna kam der Feinschmecker nur zum Essen.