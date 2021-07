Für Rapid geht es in Prag um 3,63 Millionen Euro und sechs Spiele

Selten ist so viel an einem Aufstieg von Rapid gehangen wie diesmal. In Prag geht es bei der Verteidigung des 2:1-Vorsprungs in erster Linie um sportlichen Erfolg. Spieler und Trainer haben sich in der Saisonvorbereitung darauf eingeschworen, diese Hürde in der Champions-League-Quali zu nehmen.

Es geht auch – vor allem in Coronazeiten – um’s Geld. Mit einem Aufstieg wäre (zumindest) die Gruppenphase der Europa League fixiert. Die UEFA hat die Startprämie auf 3,63 Millionen erhöht. Dazu kommen Zuschauereinnahmen und Punkteprämien. Kurzum: Rapid hätte das Coronaloch weiter verkleinert und könnte am Transfermarkt selbstbewusst agieren.

Am Dienstag bei Monaco?

Und dann geht es auch um die Fixierung von sechs (!) möglichen Spielterminen. Nur drei Tage nach dem Ligaspiel beim LASK würde am Dienstag, den 3. August in der dritten Quali-Runde das Hinspiel in Monaco warten. Eine Woche später wäre das Rückspiel in Hütteldorf (20.30 Uhr). "Unser Ziel ist jetzt der Aufstieg und eine Gruppenphase. Monaco wäre dann ein Zuckerl, da können wir nur überraschen", sagt Trainer Didi Kühbauer.