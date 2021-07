Entscheidung für Rapid bei Sparta Prag: Nummer 20 ist das Ziel

Solche internationalen Kraftakte haben Tradition. Nur so ist die erstklassige Bilanz von Rapid in Quali-Spielen zu erklären: Seit 2009 mit der Einführung der Europa League der Europacup reformiert wurde, gelang auf dem Weg in eine der Gruppenphasen in 17 Duellen mit Hin- und Rückspiel 15-mal der Aufstieg. Lediglich gegen Helsinki (2014) und im Play-off zur Champions League 2015 gegen Donezk zogen die Rapidler den Kürzeren.

Noch imposanter: 19-mal in Folge gelang nach einem Hinspielsieg auch der Aufstieg. Nummer 20 ist das Ziel. 1990 gab es in Mailand mit einem 1:3 nach Verlängerung zuletzt das Aus nach einem Erfolg im ersten Spiel.

Verlängerung wahrscheinlicher

Thorsten Schick spricht einen Punkt an, der in Prag noch wichtiger wird: „Es wird sehr intensiv. Ich hoffe, dass wir wieder den längeren Atem haben.“ Denn nach dem Aus für die Auswärtstorregel würde auf jede Niederlage mit einem Tor Unterschied eine Verlängerung folgen.

Und auch ein Plan für ein mögliches Elfmeterschießen könnte hilfreich sein.