Kühbauer nach Rapids Auftaktpleite: "Leistung war indiskutabel"

Laut Kühbauer brauche man die technische Hilfe nicht, wenn man schon am ersten Spieltag mehrere Fehlentscheidungen habe. Als Ausrede für die Niederlage wollte er das aber nicht anführen. "Das Gute ist, dass die Niederlage verdient war." Die Hoffnung des 50-Jährigen ging dahin, dass es vor dem Retourspiel in Prag ein "einmaliger Ausrutscher" und ein "Schuss vor den Bug" war. "Wir werden uns so vorbereiten, dass wir drüberkommen, aber mit so einer Leistung, wie wir sie heute abgeliefert haben, da können wir nach 15 Minuten die Geige packen", verlautete Kühbauer.

Selbstkritische Rapidler

Das wissen auch seine Spieler, die Kühbauers Warnungen vor dem Gegner scheinbar überhört hatten und sich selbstkritisch gaben. "Man sieht, dass es in der Bundesliga gegen keinen Gegner mit ein paar Prozent weniger geht", sagte Kapitän Maximilian Hofmann. Positiv sei, dass man nicht lange Zeit habe, um über die Niederlage nachzudenken. "Das Spiel in Prag ist ganz wichtig, das weiß jeder, da müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen." Dafür war am Sonntag eine "beinharte" Analyse angesetzt.