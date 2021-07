Heimpleite gegen Hartberg: Rapid verpatzt den Bundesliga-Auftakt

Als Rapid nach einer Kopfverletzung von Srdjan Grahovac noch in Unterzahl war, lief Sturm alleine auf Strebinger zu – drüber (21.).

In Minute 33 checkte der VAR ein mögliches Rot-Foul von Neuzugang David Stec an Rapid-Joker Lion Schuster – es blieb bei Gelb. Nach langer Anlaufzeit schien der behäbig wirkende Favorit in die Partie zu kommen, da patzte Max Ullmann – so wie beim 0:1 im Frühjahr 2020 – im Spielaufbau. Der Ball kam zu Dario Tadic, und der Goalgetter überzeugte in seiner Paradedisziplin, dem Abschluss: 0:1 (41.).