Herzog jubelt bei Premiere über Admira-Remis, LASK schlägt Altach

Nach seinen ersten 90 Minuten als Bundesligatrainer darf schon einmal attestiert werden: Andreas Herzog ist nicht aus Zucker. Als in Minute acht ein wildes Donnergrollen das Tivolistadion erzittern ließ und der Himmel seine Schleusen öffnete, suchte der neue Admira-Coach nicht auf der überdachten Trainerbank Zuflucht, sondern er trotzte dem Schlechtwetter. Ohne Schirm und Kappe mit einer Hand in der Hosentasche stand Andreas Herzog in seiner Coaching-Zone und tat kaum einmal eine Regung.