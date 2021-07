Heimkehrer Sonnleitner als Gegner: "Eine Rapid-Liste führe ich an"

Nach dem Freitag-Schlager Sturm – Salzburg wartet heute der erste Dreierpack der neuen Saison. In der VAR-Zentrale in Wien müssen die Videoschiedsrichter also gleich drei Spiele ab 17 Uhr im Auge behalten. Nämlich: Rapid – Hartberg, mit einem besonderen Heimkehrer; Altach – LASK, mit einem besonderen Abwesenden; und WSG Tirol – Admira, mit einem besonderen Debütanten. Der KURIER-Überblick:

Schauplatz Hütteldorf

Hartbergs Neuzugang Mario Sonnleitner hat in seinen 357 Einsätzen für Rapid immer bedingungslos alles gegeben, hält sogar bei den zweitmeisten Europacupspielen (mit 58, hinter Hofmann) und wurde in seinen elf Jahren in Hütteldorf zu einem Fan-Liebling. Aber einen Titel hat der als Cupsieger aus Graz zu Rapid gewechselte Verteidiger nie gewonnen.