Nach Austria-Fehlstart: Djuricin sorgt für Wirbel

Kritik, Kritik, Kritik

Der 28-Jährige war mit gar nichts zufrieden. Nicht mit seiner Leistung, nicht mit dem Auftritt der Mannschaft – aber am allerwenigsten mit seiner Auswechslung nach gut einer Stunde. Das gleiche Schicksal hatte ihn schon davor im Cup ereilt.

„Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe jetzt zwei Spiele gemacht, zwei Tore geschossen und bin zweimal in der 60. Minute ausgewechselt worden – das passt mir natürlich auch nicht“, gab Djuricin zu Protokoll. „Ich habe nicht gut gespielt, die Mannschaft auch nicht, aber ich bin immer für ein Tor gut.“

Die Reaktion war sicher nicht nach dem Geschmack seines Trainers. Der analysierte den holprigen Start in die Conference League jedoch ganz nüchtern: „Wenn wir da nicht totale Laufbereitschaft zeigen und in die Zweikämpfe gehen, wie es sich gehört, dann bekommen wir Probleme, das haben wir gewusst.“ Was das für das Rückspiel am Donnerstag in Island bedeutet? Schmid: „Da ist alles offen, jetzt müssen wir es halt auswärts richten.“ Den Willen wollte er seiner Mannschaft nicht absprechen, aber sonst gab es nicht viel Positives: „Die Mannschaft war verkrampft, vielleicht haben wir auch zu viel gewollt.“