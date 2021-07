Kaputter Rasen in St. Pölten: "An Peinlichkeit nicht zu überbieten"

Der Rasen in der NV Arena war zwar vom Betreiber "Sportzentrum Niederösterreich" Ende Mai ausgetauscht worden, ein Pilzbefall habe aber offensichtlich das Anwachsen des neuen Grüns verhindert, hieß es am Donnerstag in einer SKN-Aussendung. Und so wurde nicht nur der Liga-Auftakt abgesagt, auch der Austrian Bowl zwischen den Dacia Vienna Vikings und den Swarco Raiders Tirol kann nicht wie geplant am 31. Juli stattfinden.