Kaputter Rasen in St. Pölten: SKN - Rapid II wurde abgesagt

Da hatten die Verantwortlichen in der Sommerpause eigens einen neuen Rasen in der St. Pöltner NV-Arena verlegen lassen, alles schien bereit für den Saisonstart in der zweiten Liga mit dem Heimspiel gegen Rapid II am Freitag - und dann das: Am Donnerstagabend teilte die Bundesliga mit, dass das Geläuf bei der Vorkommissionierung glatt durchgefallen ist. Die Verletzungsgefahr für die am Spiel Beteiligten sei zu groß, über einen neuen Termin will die Liga so bald wie möglich informieren.

Beim SKN St. Pölten wird vermutet, dass ein Pilzbefall den neuen Rasen ruiniert hat. Was mit der Spielfläche geschieht, wird demnächst entschieden werden. Das Spiel soll laut SKN-Angaben in einem noch zu benennenden Ausweichstadion nachgetragen werden.