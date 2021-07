"Eine andere Welt": Feyenoord angelt nach LASK-Kapitän Trauner

Einer der prägenden Spieler der vergangenen Saisonen würde gerne ein spätes Auslandsabenteuer wagen: Feyenoord will Gernot Trauner und Gernot Trauner will nach Rotterdam. Einen Bericht der Onlineplattform spox bestätigte der Kapitän des LASK in den Oberösterreichischen Nachrichten: "Ich bin 29 Jahre, das ist meine letzte Möglichkeit, noch etwas anderes zu machen." Zum niederländischen Traditionsverein meint der Abwehrchef: "Das wäre nochmals eine andere Welt."