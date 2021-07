Mario Sonnleitner kehrt zum Saisonstart nach Hütteldorf zurück

Im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf wunderte sich Zoran Barisic noch. Der Rapid-Sportdirektor hätte erwartet, dass Mario Sonnleitner schon bald nach seinem Abschied aus Hütteldorf eine neue Aufgabe in Angriff nehmen würde. Doch die spannenden Angebote hielten sich in Grenzen. "Dabei ist der Sonni noch top-fit", betonte Barisic, der den Wunsch des 34-Jährigen nach einem weiteren Engagement in der Bundesliga gut verstehen konnte.

Duell am 24. Juli

Nun kommt es doch schneller als erwartet zum Wiedersehen. Nach einem abgelehnten Rumänien-Transfer hat den Innenverteidiger doch die erwünschte Anfrage erreicht: Der neue Hartberg-Trainer Kurt Russ setzt auf Sonnleitner. Und in Runde 1 kommen die Steirer mit dem Rapid-Mitglied (auf Lebenszeit) ins Allianz Stadion.